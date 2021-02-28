陳茂波指，在國家支持及特區政府積極推動下，隨著新經濟及科技革新，在2018年因時制宜修訂本港的上市制度，包括容許同股不同權的創新科技公司或未有盈利的生物科技公司在港掛牌，以及容許境外上市的中概股在港作第二上市，逐步讓本港股市的組成更反映世界科技經濟的發展大潮，因而令本港股市的市值增加了約四分一，並刺激交投量從之前平均每日880億元自2017年底大增至去年平均每日接近1300億元，單計今年一月份平均每日成交更達到2400億元的新紀錄。

事實上，由於港股提供大量以內地業務或內地科技為主的企業股票選擇，加上本港保障資金自由進出和實行普通法司法制度，以及在互聯互通制度下本港和內地股市的緊密聯繫，構成本港證券市場的獨特、核心優勢，甚至坊間有人笑言這近乎是某種形式的「獨市生意」。正是這種難以複製的優勢，帶動了港股的市場持續發展，交投大幅上升，同時為政府提供了略為上調印花稅率的空間。

陳茂波指，作出相關決定時，已小心充份評估、衡量這措施對香港市場競爭力的潛在影響，並會繼續觀察具體變化，作為日後參考。保持和提升本港市場的競爭力，一直是決策中的重要考慮，亦將繼續推動金融市場的多元蓬勃發展。

談到消費券，陳茂波指電子消費券的設計及執行細節將關繫到用戶體驗及計劃成效，例如分期的期數、每次發放的金額等詳情，目前僅屬初步構思，在擬定計劃的細節時將仔細考慮市民及商戶的意見，也會照顧沒有電子錢包和行動不便的市民在申請及使用消費券時的安排。政府敲定細則時，亦會在儲值支付營運商可應付的技術範圍內，盡量兼顧用戶體驗及計劃成效。