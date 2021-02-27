國泰貨運董事歐永棠表示，BioNTech疫苗必需以深凍狀態運送，涉及的運輸和儲存要求更爲複雜，該行空運專案正能善用國泰航空的貨、客運機隊，以及環球網絡，將疫苗空運至世界各地。

國泰表示，該行至今已運送的疫苗，包括於2月19日空運首批在港使用的疫苗。該批100萬劑科興疫苗，存放於六個「溫瑞通」e2 RAP恆溫貨箱，以保持疫苗處於攝氏2至8度的環境 ，並放置於定期客運航班CX391的空中巴士A330腹艙中運送。在同一航班上，另外有20萬劑科興疫苗轉運往墨西哥。裝有該批疫苗的「溫瑞通」e2 RAP恆溫貨箱先被置在恆溫車，再拖運到國泰航空貨運站，然後轉運到處於攝氏15至25度的冷凍庫暫存並充電，再由國泰貨機深夜營運的CX086航班，經安克雷奇飛抵墨西哥城。

該行將再運送80萬劑疫苗至墨西哥。國泰貨運也於二月較早時採用相同的配套及航班時間，由北京經香港空運送了一批康希諾生物疫苗到墨西哥，亦於早前處理了一批BioNTech疫苗至檳城。