總結全周，標普科技股指數下跌3.95%，包括亞馬遜、Tesla等的可選消費指數下跌4.9%，對通脹消息有利的能源股指數上升4.3%，SDPR標普銀行股ETF（KBE）上升0.68%。6 Meridian 首席投資官Andrew Mies表示，利率趨勢毫無疑問會上升，但不應該忽視股市一些利好因素，例如美國總統拜登提交國會的1.9萬億美元經濟援助計劃。

恒指夜期上升0.04%，收報28972點，低水8點。ADR港股比例指數報29122點，上升0.49%。周五下殺的科技股，美股ADR較港股高收，騰訊（0700）ADR折合報676.36港元，較港股高收2.09%，美團（3690）ADR折合報350.55港元，較港股高收3.1%，小米（1810）ADR折合報25.84港元，較港股高收2.15%。匯控（0005）ADR折合報46.09港元，較港股收低2.56%，