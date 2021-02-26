美高梅去年全年盈轉虧 蝕52億元不派息
文章日期：2021年2月26日 22:06
美高梅中國（2282）公布2020年底止全年業績，受到新冠肺炎疫情的不利影響，由盈轉虧，全年虧損達52.02億元。經調整LBITDA為13.72億元，由正轉負，不派末期息。該集團指，自2020年10月黃金周以來，訪澳旅客人數及澳門美高梅及美獅美高梅所有營運的業務量已穩步提升。
該集團指，資產負債比率由2019年度的56%，提高至2020年度的78.7%。全年經營所用淨現金或燒錢29.69億元，因應興建美獅美高梅、翻新美高梅及購置設備方面的投資，耗用現金則按年減少37.44%至只有8.32億元。透過發行2025年票據、動用循環信貸融資等，產生31.62億元現金。手持現金則只餘26.35億元，按年減少19.41%。其已經因應推遲資本開支計劃及降低薪金開支，現有的估計資本開支，包括加強在中高端博彩市場的未來發展項目，包括發展預期將於2021年年中開幕的美獅美高梅South Tower套房，該項套房計劃預計投資6.77億元。期內員工數目由2019年度的11092名，減少728人，只餘10364名。
期內美高梅的娛樂場錄得收益43.84億元，按年大減78.53%；澳門美高梅及美獅美高梅各佔24.74億及19.09億元；兩者的貴賓廳總贏額分別為10.97億元及5.51億元，按年減少80.56%及86.39%，贏率分別為3.41%及2.48%。澳門美高梅及美獅美高梅的主場地贏額分別為18.14億元及18.09億元，按年分別減少77.44%及73.76%，贏率分別為20.4%及26.3%。澳門美高梅及美獅美高梅的經調整LBITDA則分別為3.84億及9.88億元。
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