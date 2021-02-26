該集團指，資產負債比率由2019年度的56%，提高至2020年度的78.7%。全年經營所用淨現金或燒錢29.69億元，因應興建美獅美高梅、翻新美高梅及購置設備方面的投資，耗用現金則按年減少37.44%至只有8.32億元。透過發行2025年票據、動用循環信貸融資等，產生31.62億元現金。手持現金則只餘26.35億元，按年減少19.41%。其已經因應推遲資本開支計劃及降低薪金開支，現有的估計資本開支，包括加強在中高端博彩市場的未來發展項目，包括發展預期將於2021年年中開幕的美獅美高梅South Tower套房，該項套房計劃預計投資6.77億元。期內員工數目由2019年度的11092名，減少728人，只餘10364名。

期內美高梅的娛樂場錄得收益43.84億元，按年大減78.53%；澳門美高梅及美獅美高梅各佔24.74億及19.09億元；兩者的貴賓廳總贏額分別為10.97億元及5.51億元，按年減少80.56%及86.39%，贏率分別為3.41%及2.48%。澳門美高梅及美獅美高梅的主場地贏額分別為18.14億元及18.09億元，按年分別減少77.44%及73.76%，贏率分別為20.4%及26.3%。澳門美高梅及美獅美高梅的經調整LBITDA則分別為3.84億及9.88億元。

其他報道

北水新貴料有逾30隻 綜合指數大執位

朝雲首日招股暫超購35倍 許繹彬：出世遇著飢荒

鷹君去年多賺2.4%派息0.5元 料酒店業務今年無法扭虧

朝雲首日孖展約百億 超購32倍

新城發展、萬科海外發盈喜 分別料去年多賺25%及65%

三生旗下三生國健去年由盈轉虧

馬紹祥：新創建自2018年已套現160億 會維持漸進派息

阿里健康、龍湖、海底撈染藍 藍籌增至55隻

和記電訊去年純利跌16% 派息5.21仙

碧桂園服務發盈喜 料去年綜合收入及純利等按年升逾50%

新世界鄭志剛：零售最壞時間已過 料下半年零售數字有雙位數反彈

本港1月新批按揭貸款額減少1.7%

政府首10個月錄財赤2133億元

新創建中期盈利跌六成至6.12億 派息維持0.29元

恒指跌1093點全日低位收 創7個月最大跌幅 成交再逾3200億元

新世界中期基本溢利跌半成 中期息0.56元

孟晚舟入稟香港法院要求匯豐披露關鍵文件