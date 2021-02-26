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北水新貴料有逾30隻 綜合指數大執位

文章日期：2021年2月26日 21:54

恒指公司公布季檢結果，除了恒指等主要指數有變動外，恒生綜合指數亦大執位，加入36隻股份。若納入綜合指數，除第二上市股份外，一般而言，都可成為港股通成分股。

獲納入綜合指數的36隻股份，有11隻為大型股或中型股指數，包括華潤萬象（1209）、恒大物業（6666）、藍月亮（6993）、萬國數據（9698）、泡泡瑪特（9992）、世茂服務（0873）、融創服務（1516）、ESR（1821）、雲頂新耀（1952）、先聲藥業（2096）及海爾智家（6690）。當中，萬國數據是第二上市股，而內地交易所目前尚未對第二上市股份開綠燈。

其餘納入小型股指數的，若市值持續高於50億元，亦可被納入北水名單。新納入的包括長江生命科技（0775）、贛鋒鋰業（1772）、復星旅文（1992）、藥明巨諾（2126）、VESYNC（2148）、合景悠活（3913）、樂享互動（6988）、德琪醫藥（6996）等等。

另有29隻股份被剔出綜合指數，即將會被剔出北水名單。包括鷹君（0041）、莎莎國際（0178）、馬鞍山鋼鐵（0323）、中國中冶（1618）、正通汽車（1728）、IMAX中國（1970）及金隅集團（2009）等等。

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