執行董事何智恒更表示，新創建過去半年於策略性組合的物流業務方面，投資於與現代物流相關的平台、創新物流技術上，並且關注冷鏈及電商有關的物流產業上，但是不會指明時間表及投入多少資金。馬紹祥進一步補充，集團會留意華中及大灣區等地的公路收購機會。公路業務亦已經在廣州北環路段加裝光伏發電設施，初步已足夠50支街道燈晚上運作，並且有意推廣至其他路段，同時亦開發杭州西湖服務區，令杭州繞城路段的使用者有新的體驗。

至於富通保險業務發展，何智恒表示，該公司正向內地銀保監申請在內地營運所需的牌照，期望盡快取得牌照，成立中心及推廣業務。由於內地市場龐大，他更看好富通業務將來的自然增長。另集團在過去兩年，已經持續增加投資增大歐洲的太陽能發電量，他們會視乎機遇進一步加大投資，並會留意在亞洲地區擴大太陽能發電業務。策略性投資港怡醫院方面，則預期在開業12至18個月達致收支平衡，隨著虧損收窄，他料港怡醫院有望在今、明兩年實現現金流平衡。

飛機租賃業務方面，何智恒稱，過去6個月集團沒有購買新機，已購置的新機則待2023至2025年交付，集團會和兩間飛機製造商討論交付時間表，在日常操作中，則會不時出售或購置新機。展望未來，馬紹祥指，新創建會不時檢視整體業務及資產情況，並且將業務套現所得資金回收用於高增長及回報的項目，期望能夠平穩發展。

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