新世界鄭志剛：零售最壞時間已過 料下半年零售數字有雙位數反彈
文章日期：2021年2月26日 17:35
新世界發展（0017）積極增加經常性收入，大開K11系列項目。新世界執行副主席兼總經理鄭志剛在業績會上被問到本港零售市道前景及財政預算案計劃向本港市民派發5000元消費券的看法時，鄭志剛認為「最壞的時間」已經過去，預期將有更好的復蘇，下半年市道會好轉，加上消費券的刺激，零售數字或有雙位數反彈。
鄭志剛表示，希望未來五年K11項目的經常性收入持續錄可觀升幅，當中香港K11項目每年可錄15-20%增長，內地亦升25-30%。
據公司數據，本港的K11 商場零售額在中期升56%，跑贏本港零售銷售額負13%，而香港K11項目在首兩個月的零售額升41%，旗下項目亦接近滿租。至於而內地K11 商場零售額中期升35%，首兩個月更升149%。集團亦早已計劃由本財年起至2025年增加24個 K11項目，合共總數共38個項目。
早前集團公布舉行「Create Jobs‧Spark Hope」為主題的大型招聘會，鄭志剛透露，已收到「成萬個申請，超預期的反應」，會先視乎招聘會反應，有需要時「會請多啲人，有需要會做第二個（招聘會）」。他又指，希望今次招聘會能為港人打強心針，幫市民渡過難關。
近年新世界銳意發展大灣區業務，鄭志剛指出，未來仍會在中港物色新地皮，當中內地舊城改造項目於2022至2023年將有新地可轉換為土儲，約180萬平方米。而上半年內地項目112億元人民幣的銷售額符預期，當中70%來自大灣區，內地項目的毛利率亦高達66%。
談及本港樓市，他指，柏傲莊三期將於未來數個月推出，約提供890多伙，相信在現時剛需、換樓需求仍好及低息環境下，仍能如前兩期般反應佳。鄭志剛又指，相信疫情對樓市的影響短暫，集團業績亦好過預期，料中小型樓仍會升5%，中高端樓仍有需求。
記者：方楚茵
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