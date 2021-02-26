鄭志剛表示，希望未來五年K11項目的經常性收入持續錄可觀升幅，當中香港K11項目每年可錄15-20%增長，內地亦升25-30%。

據公司數據，本港的K11 商場零售額在中期升56%，跑贏本港零售銷售額負13%，而香港K11項目在首兩個月的零售額升41%，旗下項目亦接近滿租。至 於 而內地K11 商場零售額中期升35%，首兩個月更升149%。集團亦早已計劃由本財年起至2025年增加24個 K11項目，合共總數共38個項目。

早前集團公布舉行「Create Jobs‧Spark Hope」為主題的大型招聘會，鄭志剛透露，已收到「成萬個申請，超預期的反應」，會先視乎招聘會反應，有需要時「會請多啲人，有需要會做第二個（招聘會）」。他又指，希望今次招聘會能為港人打強心針，幫市民渡過難關。

近年新世界銳意發展大灣區業務，鄭志剛指出，未來仍會在中港物色新地皮，當中內地舊城改造項目於2022至2023年將有新地可轉換為土儲，約180萬平方米。而上半年內地項目112億元人民幣的銷售額符預期，當中70%來自大灣區，內地項目的毛利率亦高達66%。

談及本港樓市，他指，柏傲莊三期將於未來數個月推出，約提供890多伙，相信在現時剛需、換樓需求仍好及低息環境下，仍能如前兩期般反應佳。鄭志剛又指，相信疫情對樓市的影響短暫，集團業績亦好過預期，料中小型樓仍會升5%，中高端樓仍有需求。

記者：方楚茵

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