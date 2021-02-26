新創建中期盈利跌六成至6.12億 派息維持0.29元
文章日期：2021年2月26日 17:11
新創建（0659）公布2020年底止中期業績，期內雖然要為一項投資轉作待售資產，重新計量虧損13.3億元，及需要分佔飛機租賃公司Goshawk Aviation Ltd的資產減值、撥備等共逾4.159億元，及因應出售新創建蘇伊士及德潤環境等業務出現重新計量虧損1.277億元，致股東應佔溢利按年大減59.58%，只有6.12億元。不過每股派中期息維持去年同期的0.29元水平。
撇除需要作前述資產減值及重新計量虧損安排共涉值19.04億元，該集團公路、保險、建築及航空四項業務組成的核心業務經營溢利按年增長13.38%至23.22億元。包括物流、設施管理及免稅店等策略組合業務，應佔經營溢利則按年大增3.1倍，達10.141億元。
期內新創建的可動用資金總計約292億元，當中包括現金及銀行結存110億元及備用已承諾銀行信貸額約182億元。淨負債比率減由去年6月底止中期的31%，低低至26%。該集團指，在策略組合業務當中，預期物流業務將持續強勁，他們亦擬加大對現代物流的投資及拓展，以把握新經濟帶來的物流需求。旗下富通保險亦與領先的解決方案供應商合作，開發雲端數碼化承保方案，旨在縮短繕發保單所需的處理時間及往後提升客戶體驗。他們亦會與新世界集團進一步合作，如與仁山優社安養專務建立策略夥伴關係，為熟齡客戶提供康健護理服務。
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