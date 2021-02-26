撇除需要作前述資產減值及重新計量虧損安排共涉值19.04億元，該集團公路、保險、建築及航空四項業務組成的核心業務經營溢利按年增長13.38%至23.22億元。包括物流、設施管理及免稅店等策略組合業務，應佔經營溢利則按年大增3.1倍，達10.141億元。

期內新創建的可動用資金總計約292億元，當中包括現金及銀行結存110億元及備用已承諾銀行信貸額約182億元。淨負債比率減由去年6月底止中期的31%，低低至26%。該集團指，在策略組合業務當中，預期物流業務將持續強勁，他們亦擬加大對現代物流的投資及拓展，以把握新經濟帶來的物流需求。旗下富通保險亦與領先的解決方案供應商合作，開發雲端數碼化承保方案，旨在縮短繕發保單所需的處理時間及往後提升客戶體驗。他們亦會與新世界集團進一步合作，如與仁山優社安養專務建立策略夥伴關係，為熟齡客戶提供康健護理服務。

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