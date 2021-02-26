期內，集團收入355.77億元，按年升9.6%。香港應佔物業合同銷售金額為約263億港元，超越集團訂立的200億元的銷售目標。中國整體物業合同銷售金額為約112億元人民幣 ，完成集團訂立銷售目標的56%。

期内，集團非核心資產出售金額合共約59億元。今年1月，新創建出售環境業務主要資產作價65.33億元。去年7月1日至今年2 月底，集團共出售128億元的非核心資產。

本港土地儲備方面，截至2020年12月31日，集團在香港持有應佔總樓面面積約935萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中用作物業發展的佔約446萬平方呎。同時，集團持有合共約1646 萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。

集團早前宣布分階段提供300萬方呎農地予非政府組織及/或香港政府，用作興建創新型社會房屋予基層家庭。港社企「要有光」為該項計劃的首個受惠機構，將於天水圍興建全港首個「光村」。項目前期規劃工作已完成，正待城市規劃委員會通過相關申請，將盡快展開建築工程。

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