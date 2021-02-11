恒指今早低開662點，曾收窄至跌494點，低位跌1093點，高低波幅599點。

恒指收市跌1093點或3.64%，報28980點，成交金額3202億元，較上日增加24.7%，成交金額僅次於2月24日的3530.05億元；國指跌470點或4.01%，報11247點。恒生科技指數收報8954點，跌5.71%。

藍籌2隻升，49隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升0.55%，收報36.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；美團（3690）跌8.21%，收報340元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低143點。

恒生科技指數成份股32隻全部下跌，跌幅最少的是金山軟件（3888）收報25.8元，跌0.96%；跌幅最大的是微盟（2013）收報22.55元，跌10.52%。

北水再次流出，南下合計淨流出75.95億元，南水北上合計淨流出56.32億元人民幣，較上日增加668.93%，連續第3日流出，累計流出70.38億元。

今日個股表現

收市後獲納入MSCI指數的股份全線向下，農夫山泉（9633）收報51.5元，跌9.17%；明源雲（0909）收報43.9元，跌6.6%；微盟跌10.52%；九毛九（9922）收報30.45元，跌3.79%；永升生活服務（01995）收報19.1元，跌6.6%。

華晨寶馬召回部分國產X3、iX3汽車，華晨中國（1114）收報6.96元，升0.14%。

四環（0460）宣布完成減肥適應症I期臨床研究。收報2.39元，跌2.05%。

時代集團（1023）轉虧蝕8784萬，中期息0.02元。收報0.475元，升2.15%。

多間公司公布業績，績前表現個別發展，美高梅中國（2282）收報13.84元，升1.02%；新世界發展（0017）收報39.45元，跌3.78%；和記電訊香港（0215）收報1.34元，無升跌；鷹君（0041）收報29.25元，跌5.34%。

ASM太平洋（0522）第四季(不包括一次性項目)盈利按年升70.2%按季升61.5%，全年按年升179.1%。派末期息2元。收報107.9元，跌8.95%

昭衍新藥（6127）上市，定價151元。收報138元，跌8.6%。

新濠博亞（0200）去年第四季淨虧損按季收窄至近2億美元。收報16.08元，跌3.48%。

卓悅（0653）發盈警料去年蝕逾2億 營業額錄雙位數跌幅。收報0.193元，跌3.5%。

藍光嘉寶（2606）獲碧桂園服務（6098）58億提全購，較停牌前溢價三成。藍光嘉寶收報46.45元，升19.25%。碧桂園服務收報63.8元，跌4.78%。

許正宇：股票印花稅無Plan B 鬥平不如鬥好。港交所（0388）收報473.2元，跌5.36%。

信置（0083）中期基礎溢利跌21%至21.43億 中期息維持0.14元。收報11.74元，跌5.02%。

堡獅龍（0592）中期虧損收窄7%至8700萬。收報0.38元，跌2.56%。

網易（9999）去年Non-GAAP淨利潤跌6%，末期息0.012美元，下月回購。收報166元，跌8.69%。

新地（0016）中期基礎溢利升30%，中期息1.25元。收報124.6元，跌0.32%。

破頂股表現

破頂股包括，新城發展（1030）創52周高，見9.86元，收報9.4元，升2.17%；旭輝（0884）創52周高，見7.54元，收報7.35元，升0.82%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.7元，收報0.51元，升45.71%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.08元，收報1.93元，升2.12%。

一周表現

恒指本周累跌5.43%或1664點，跌幅是2020年3月13日後最大，當時收市跌幅為8.08%；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升13.1%，其次為潤地（1109）及新地（0016），分別升12%及9.39%。而表現最差的是美團（3690），累跌19.73%，其次為藥明生物（2269）及小米（1810），分別跌18.04%及17.45%。

國指本周累跌7.1%或859點，跌幅是2020年3月13日後最大，當時收市跌幅為7.72%；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升13.1%，其次為世茂集團（0813）及華潤置地（1109），分別升12.8%及12%。而表現最差的是快手（1024），累跌20.41%，其次為美團（3690）及海底撈（6862），分別跌19.7%及17.92%。

科指本周累跌15.21%，創最大跌幅記錄；本周表現最佳的是同程藝龍（0780），累升4.59%，其次是ASM PACIFIC（0522）及聯想（0992），分別跌8.4%及8.49%。而表現最差的是心動公司（2400），累跌27.06%，其次為金蝶（0268）及微盟（2013），分別跌24.6%及24.3%。

1個月表現

恒指本月累升2.46%或696點；本月表現最佳的是中海油（0883），累升21.39%，其次為銀娛（0027）及中生，分別升19.15%及18.24%。而表現最差的是小米，累跌13.36%，其次為藥明生物及吉利，分別跌11.96%及11.11%。

國指本月累升0.34%或38點；本月表現最佳的是快手，累升168.52%，其次為中海油及中生，分別升21.39%及19.36%。而表現最差的是潤啤，累跌14.6%，其次為小米及吉利，分別跌13.36%及11.11%。

科指本月累跌4.31%或403點；本月表現最佳的是快手（1024），累升168.52%，其次為同程藝龍（0780）及貓眼娛樂，分別升31.27%及17.27%。而表現最差的是新東方在綫（1797），跌20.8%，其次為比亞迪電子（0285）及祖龍娛樂（9990），分別跌跌19.46%及15.25%。

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