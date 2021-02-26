短線而言，恒指波幅指數周三跌市時迫近27，今早迫近28後稍回，多年來只要不升破30關口，跌市幅度有限，暫時以圖論勢，港股有低位反彈的條件，騰訊（0700）是較穩健之選。風險在於債息繼續抽升引發連鎖效應，例如美元抽升引發資金回流美國、女股神旗下基金持倉被狙擊、基金月底再平衡沽股買債等。

昨日內房抽升，筆者沒有談及，主因是近期的炒作很多都只有一天。但內房今早表現頗佳，很多都能先跌後升，買盤不是即日鮮。當中中駿置業（1966）值得一看。

中駿是一隻長期積弱的股份，筆者此前也曾推介幾次，股價表現都令人失望。但中駿近年業績表現一直有交待，幾年前提出要進入年合約銷售千億元，2020年也成功達成，並且超出年初的銷售目標。同時又成功從3、4線城市，轉型至以1、2線為主的開發商。當然，近年爆發式增長就是負債增加，集團去年中淨負債率87%，中央的3條紅線也踩了2條，是一個令投資卻步的因素。

中駿的優勢是估值低殘。若能維持雙位數字的淨利率，以2020年合約銷售逾1000億元計算，未來數年會轉化為淨利潤逾100億元，幾乎等於市值，而今年預測市盈率也僅2倍多。此外，集團1月份已宣布分拆物管業務上市，也對股價有刺激作用。

張兆聰

明報首席評論員