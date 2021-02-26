銀河聯昌指出，交易現只是簽訂諒解備忘錄階段。而今次諒解備忘錄直至2021年3月31日，期間碧服享有排他期。該行認為交易需待雙方業績公布後才會進入正式交易。而碧服需要提出全購，若股東通過交易，則藍光嘉寶可能自港股退市。

該行認為，今次交易對碧服頗有利，因其只用了2021年約10倍的市盈率便收購了一巨型物管目標，在截至2020年尾，藍光嘉寶在管面積達到1.3億平方米，若交易完成，碧服的在管面積會由3.5億平方米躍升至5億平方米。

今早兩股雙雙復牌，惟碧服曾急跌近12%，其後回升，午市收報66.25元，跌1.12%﹔雖然獲溢價近三成收購，但藍光嘉寶股價亦未如如期，早市最高只見47.85元，午市收報46.95元，升20.54%。

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