券商：碧桂園服務全購藍光嘉寶 估值較預期低
文章日期：2021年2月26日 12:17
物管股碧桂園服務（6098）與藍光嘉寶（2606）母企藍光發展（滬：600466）簽訂諒解備忘錄，擬以較停牌前近三成溢價、總代價約58.15億港元收購所持藍光嘉寶約64.62%股權後，券商銀河聯昌認為交易估值只為藍光嘉寶2020年及2021財年的13.7倍及10.5倍市盈率，較預期低，因藍光發展是「三道紅線」政策底下踩紅線的公司，為了解決自身的短期流動性問題，無「牙力」爭取更高估值。
銀河聯昌指出，交易現只是簽訂諒解備忘錄階段。而今次諒解備忘錄直至2021年3月31日，期間碧服享有排他期。該行認為交易需待雙方業績公布後才會進入正式交易。而碧服需要提出全購，若股東通過交易，則藍光嘉寶可能自港股退市。
該行認為，今次交易對碧服頗有利，因其只用了2021年約10倍的市盈率便收購了一巨型物管目標，在截至2020年尾，藍光嘉寶在管面積達到1.3億平方米，若交易完成，碧服的在管面積會由3.5億平方米躍升至5億平方米。
今早兩股雙雙復牌，惟碧服曾急跌近12%，其後回升，午市收報66.25元，跌1.12%﹔雖然獲溢價近三成收購，但藍光嘉寶股價亦未如如期，早市最高只見47.85元，午市收報46.95元，升20.54%。
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