恒指波幅指數逼近4個月高位 恒指半日跌731點 南北水齊流出
文章日期：2021年2月26日 12:16
美債息繼續影響大市走勢，隔晚一度升穿1.6厘，引發環球股市下跌，雖現目前回落至1.46厘水平，但環球避險情緒仍在，恒指波幅指數(VHSI)今早曾高見27.89，逼近去年10月30日27.95點的高位，目前仍報26.07點。北水轉為流出，科指股全部向下。
恒指今早低開662點，高位跌494點，低位跌927點，高低波幅433點。
恒指半日跌731點或2.43%，報29342點，成交金額1455億元；國指跌312點或2.67%，報11404點。恒生科技指數收報9056點，跌4.63%。
藍籌2隻升，50隻下跌。中生製藥（1177）升0.57%，收報8.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；藥明生物（2269）跌7.77%，收報96.2元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.78%，收報349元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。
恒生科技指數成份股32隻全部下跌。跌幅最小的是金山軟件（3888）收報54.95元，跌6.55%；跌幅最大的是微盟（2013）收報22.6元，跌10.32%。
北水南下又轉為流出，合計淨流出34.11億元，南水北上合計淨流出15.47億元人民幣，較上日增加111.23%，連續第3日流出，累計流出29.53億元。
個股表現
昭衍新藥（6127）今早上市，定價151元。半日收報142.8元，跌5.4%。
多間公司公布業績，績向表現如下，美高梅中國（2282）收報12.62元，跌7.88%；新世界發展（0017）收報39.95元，跌2.56%；和記電訊香港（0215）半日收報1.31元，跌2.2%；鷹君（0041）收報29.8元，跌3.56%。
ASM太平洋（0522）第四季(不包括一次性項目)盈利按年升70.2%按季升61.5%，全年按年升179.1%。派末期息2元。收報109.4元，跌7.68%。
新濠博亞（0200）去年第四季淨虧損按季收窄至近2億美元。收報16.18元，跌2.88%。
卓悅（0653）發盈警料去年蝕逾2億 營業額錄雙位數跌幅。收報0.193元，跌3.5%。
藍光嘉寶（2606）獲碧桂園服務（6098）58億提全購，較停牌前溢價三成。藍光嘉寶半日收報46.95元，升20.5%；碧桂園服務收報66.25元，跌1.12%。
許正宇：股票印花稅無Plan B 鬥平不如鬥好。港交所（0388）收報475.8元，跌4.84%。
信置（0083）中期基礎溢利跌21%至21.43億 中期息維持0.14元。收報12元，跌2.91%。
堡獅龍（0592）中期虧損收窄7%至8700萬。半日收報0.39元，無升跌。
網易（9999）去年Non-GAAP淨利潤跌6%，末期息0.012美元，下月回購。收報166.3元，跌8.53%。
新地（0016）中期基礎溢利升30%，中期息1.25元。收報124.5元，跌0.4%。
破頂股表現
破頂股包括，新城發展（1030）創52周高，見9.86元，收報9.63元，升4.67%；旭輝（0884）創52周高，見7.54元，收報7.43元，升1.92%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.7元，收報0.5元，升42.86%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.08元，收報1.96元，升3.7%。
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