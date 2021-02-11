美債息繼續影響大市走勢，隔晚一度升穿1.6厘，引發環球股市下跌，雖現目前回落至1.46厘水平，但環球避險情緒仍在，恒指波幅指數(VHSI)今早曾高見27.89，逼近去年10月30日27.95點的高位，目前仍報26.07點。北水轉為流出，科指股全部向下。