港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.19點子至0.04%；1星期HIBOR升0.44點子至0.08024%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.09518%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.22714%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.45982%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.61304%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.1145%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.008%，連續2日收窄，利差是2021年2月23日後最低，當日差距為0.0054%。

對上一次連續2日收窄，是2021年2月17日，當日利差報0.0299%。

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