IFX：一架香港飛馬德里的波音777 莫斯科郊外緊急降落
文章日期：2021年2月26日 10:55
國際文傳電訊社(IFX)引述消息指，一架由香港飛往馬德里的波音777客機，在左側發動機控制通道中的一個發生故障後，機組人員要求降落，飛機已在莫斯科郊外的謝列梅捷沃機場緊急著陸。
報導沒有說明航空公司的名字，沒有人員受傷的報告。
在香港有直航馬德里的國泰（0293）報7.28元，跌1.36%。其他航空股亦下跌，國航（0753）報6.78元，跌2.73%；南航（1055）報5.51元，跌1.61%；東航（0670）報3.62元，跌1.63%。
早前，一架美國聯合航空公司波音777-200客機曾發生引擎於半空起火分解意外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席薩姆沃特（Robert Sumwalt）認為，引擎扇葉受損與金屬疲勞有關。
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