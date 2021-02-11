美期轉跌道期止跌回升 恒指低開662點 科指股全跌 昭衍潛水1%
文章日期：2021年2月26日 09:28
道期、標期止跌回升，分別升0.05%及0.08%，納期跌幅收窄至0.3%，美國10年期債息回落至1.4888厘。恒指今早低開662點或2.21%，報29412點，成交金額108億元；國指今早低開318點或2.73%，報11398點。恒生科技指數開市報9052點，跌4.68%。
藍籌1隻升，48隻下跌，3隻無升跌。中行（3988）升0.36%，報2.78元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。
美團（3690）跌5.78%，報349元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。
恒生科技指數成份股32隻全部下跌。跌幅最少的是金山軟件（3888）開市報56.1元，跌4.59%；跌幅最大的是微盟（2013）開市報23元，跌8.73%。
北水南下合計淨流出0.21億元，南水北上合計淨流出7.32億元人民幣。
多間公司公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）開市報13.02元，跌4.96%；新世界發展（0017）開市報39.8元，跌2.93%；和記電訊香港（0215）開市報1.31元，跌2.2%；鷹君（0041）開市報29.7元，跌3.88%。
ASM太平洋（0522）第四季(不包括一次性項目)盈利按年升70.2%按季升61.5%，全年按年升179.1%。派末期息2元。開市報112.5元，跌5.06%。
昭衍新藥（6127）上市，定價151元。開市報148元，跌1.98%。
新濠博亞（0200）去年第四季淨虧損按季收窄至近2億美元。開市報15.8元，跌5.16%。
卓悅（0653）發盈警料去年蝕逾2億 營業額錄雙位數跌幅。開市報0.2元，無升跌。
藍光嘉寶（2606）獲碧桂園服務（6098）58億提全購，較停牌前溢價三成。藍光嘉寶開市報45元，升15%。碧桂園服務開市報65.35元，跌2.46%。
許正宇：股票印花稅無Plan B 鬥平不如鬥好。港交所（0388）開市報489.8元，跌2.04%。
信置（0083）中期基礎溢利跌21%至21.43億 中期息維持0.14元。開市報11.68元，跌5.5%。
堡獅龍（0592）中期虧損收窄7%至8700萬。開市報0.39元，無升跌。
網易（9999）去年Non-GAAP淨利潤跌6%，末期息0.012美元，下月回購。開市報166元，跌8.69%。
新地（0016）中期基礎溢利升30%，中期息1.25元。開市報123.3元，跌1.36%。
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