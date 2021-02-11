道期、標期止跌回升，分別升0.05%及0.08%，納期跌幅收窄至0.3%，美國10年期債息回落至1.4888厘。恒指今早低開662點或2.21%，報29412點，成交金額108億元；國指今早低開318點或2.73%，報11398點。恒生科技指數開市報9052點，跌4.68%。