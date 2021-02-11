美債息急升 日債息亦創5年高 亞股、美期跌幅擴大 港股ADR跌631點
文章日期：2021年2月26日 08:52
隔晚美國7年期國債月度招標結果顯示，中標息率比發行前息率高逾4個基點，刺激美債息急升，加上今早美國在敘利亞發動空襲，市場再度避險，亞洲時段日本10年期債息升至2016年1月以來最高水平，日股現跌1.89%，韓股現跌2.39%，澳股現跌2.34%。美股三大指數期貨跌幅擴大，道期跌0.47%，標期跌0.52%，納期跌0.86%。
隔晚港股ADR跌631點或2.15%，報29442點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.7%，折合報672.84元；阿里巴巴（9988）跌4.35%，折合報232.8元；小米（1810）跌4.12%，折合報25.74元；美團（3690）跌3.07%，折合報359.02元；匯控（0005）跌1.77%，折合報46.8元；建行（0939）跌1.76%，折合報6.24元。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括美高梅中國（2282）、新世界發展（0017）、和記電訊香港（0215）、鷹君（0041）等。
ASM太平洋（0522）第四季(不包括一次性項目)盈利按年升70.2%按季升61.5%，全年按年升179.1%。派末期息2元。
昭衍新藥（6127）上市，定價151元。
新濠博亞（0200）去年第四季淨虧損按季收窄至近2億美元。
卓悅（0653）發盈警料去年蝕逾2億 營業額錄雙位數跌幅。
藍光嘉寶（2606）獲碧桂園服務（6098）58億提全購，較停牌前溢價三成。
許正宇：股票印花稅無Plan B 鬥平不如鬥好。留意港交所（0388）。
信置（0083）中期基礎溢利跌21%至21.43億 中期息維持0.14元。
堡獅龍（0592）中期虧損收窄7%至8700萬。
網易（9999）去年Non-GAAP淨利潤跌6%，末期息0.012美元，下月回購。
新地（0016）中期基礎溢利升30%，中期息1.25元。
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