隔晚美國7年期國債月度招標結果顯示，中標息率比發行前息率高逾4個基點，刺激美債息急升，加上今早美國在敘利亞發動空襲，市場再度避險，亞洲時段日本10年期債息升至2016年1月以來最高水平，日股現跌1.89%，韓股現跌2.39%，澳股現跌2.34%。美股三大指數期貨跌幅擴大，道期跌0.47%，標期跌0.52%，納期跌0.86%。