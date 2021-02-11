道指終止4連升，曾跌最多2.09%，是1月29日後最大跌幅。標指曾跌最多2.84%，是1月27日後最大跌幅。納指曾跌最多3.91%，是2月23日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌559點，跌幅1.76%，報31402點。標普500指數收跌96點，跌幅2.45%，報3829點。納斯達克綜合指數收跌478點，或3.52%，報13119點。

波音跌5.62%，報216.45美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低84點，而3M升0.64%，報178.76元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報120.99元，跌3.47%，谷歌母公司Alphabet收市報2015.95元，跌3.25%，亞馬遜收市報3057.16元，跌3.24%，Facebook收市報254.69元，跌3.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報411點。德國DAX指數收跌0.7%，報13879點；法國CAC 40指數跌0.25%，報5783點；英國富時100指數收跌0.11%，報6651點。