集團主席兼行政總裁何猷龍表示，旗下的綜合度假村業務於第四季度已適度回穩，並會繼續審慎管理其資產負債表。截至去年底，其持有約18億美元的現金以及約20億美元未提取的循環信貸。新濠影滙更於今年發行了於2029年到期、本金額為7.5億美元的5厘優先票據，新濠博亞亦發行了於同年到期、本金額為2.5億美元的5.375厘優先票據。以上交易減低其平均借貸利率及延長還款期。

他又指，新濠影滙目前正進行擴建工程，工程完成後，將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內及室外水上樂園、cineplex戲院、高級餐廳及具備頂尖設施的會議展覽場地。新濠天地亦繼續進行升級改造工程，其中，頤居的優化工程即將竣工。歐洲方面，集團正在發展City of Dreams Mediterranean，該項目落成後將提供超過500間豪華酒店客房、面積約1萬平方米的會議展覽設施、室外圓形劇場、家庭冒險樂園以及多元豐富的餐飲和高端零售選擇。 對進軍日本市場，其在評估前景時，將繼續保持耐心。