集資用途方面，約20%將用於增強公司的研發能力，深化在寵物護理、個人護理行業布局；約20%將改善公司銷售和分銷網絡；約10%將用於將用於市場營銷活動；約10%將用作改善公司全球及國內供應鏈；約10%用作實施數字化戰略；約15%將用於上游及下游業務戰略性收購；約10%用於營運資金及一般用途。

立白集團為內地大型日化企業，旗下有洗衣液、洗衣粉等業務，朝雲則為立白的家居護理分部，主營驅蚊等產品。朝雲旗下有多個品牌，包括廚房清潔「威王」、殺蟲產品「超威」、驅蚊產品「貝貝健」、洗手液「潤之素」等。

根據初步招股資料，去年首9個月內，朝雲錄得收入約14.6億元人幣（下同），其中殺蟲驅蚊產品貢獻約65%，家居清潔產品貢獻約24.3%，空氣護理產品貢獻約3.2%，寵物護理產品貢獻約0.6%。期內毛利率錄得42.9%。期內股東應佔溢利錄得2.09億元，按年升23%。

立白集團為陳氏家族企業，由陳凱旋、陳凱臣兩兄弟創立。朝雲首席執行官則為陳凱臣之女陳丹霞。公司上市前，陳氏兄弟及其妻子共持股朝雲99%股權。朝雲自獨立運營以來，多年未有引入外部投資，直到前年才引入陳丹霞友人、個人投資者茅矛投資，投資完成後，上市前持有公司1%股權。翻查資料，茅矛為內地私募基金雲月投資合伙人，該私募主要投資消費行業。

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