公司引入4名基石投資者，共計投資2800萬美元，不計超額配股權，若下限定價，將認購是次發行的34.%股份。基投包括浙江華友，為上交所掛牌的華友鈷業的大股東，華友鈷業則為公司客戶；晶之瑞蘇州，為一家微電子材料生產商；Dialog Berhad，為馬來西亞掛牌工程商；以及Hua-An HK。

集資用途方面，約71.5%將用於提升產能；約9%將提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務；約8.1%將用於推進國際化策略；約3.3%將用作投資於研發；約8.1%用作一般運營資金。

執行董事兼總裁西松江英（Nishimatsu Koei）表示，現時有數個熱門行業都有壓力設備的需求，為公司帶來機遇，包括生物製藥行業、鋰電池行業以及半導體裝備行業等。他續表示，其中生物製藥行業的核心反應器需要壓力設備，細胞治療、基因治療等亦離不開設備。西松江英又表示，自90年代進入中國市場以後，總公司對其業務一向十分滿意。

公司所生產傳統壓力設備包括換熱器、容器、反應器、塔器，此外還有組裝後的模塊化壓力設備。去年首9個月內，公司來自持續經營業務的收益錄得20.14億元人民幣（下同），按年跌4%。股東應佔溢利錄得2.21億元，按年增約六成。公司於上海、南通有兩個生產基地。按收入區域分，北美貢獻約35%收入，中國內地貢獻約26%收入，亞洲非中國區則貢獻約32%收入。

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