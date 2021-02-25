許正宇：股票印花稅無Plan B 鬥平不如鬥好
文章日期：2021年2月25日 18:15
昨日公布的《財政預算案》將股票印花稅上調，港股當天立即用腳投票，市場亦出現反對聲音，並憂慮是否會影響交投令稅收不增反減，或令北水堵截，甚至會把投資者驅趕至其他股票市場。財經事務及庫務局局長許正宇今日下午舉行記者會多次強調，上調股票印花稅的目標很明確，就是為政府增加收入，措施將於8月1日實行，而且考慮到政策確定性，故政府沒有「Plan B」。
許正宇認為，在擴大互聯互通，加強香港金融競爭力之下，能令本港資本市場質素提升，所以與其「鬥平」不如「鬥好」。他亦不認為股民只會單單為一項稅種的稅率上調就放棄港股，一般人買股票，印花稅只是考慮成本之一，「其他地區也會有股息稅、資產增值稅等與股市相關稅種」。
對於港交所昨日直言，在調整股票印花稅方面政府沒與其諮詢，許正宇稱，制定預算案須保密，亦不存在預算案公布後向港交所「補飛」。
至於今年發行的銀色債和iBond，保底息率會否增加，許正宇指息口是按市場釐定。百分百擔保個人貸款方面，預計3月交立法會財委會審議，爭取第二季推出，將設6個月申請期；許正宇又透露，政府在制定此政策時，是以壞帳率25%為假設去預留擔保額。
消費券方面，許正宇稱現正與支付營運商商討，會考慮普及性及方便性，具體會選多少間營運商未有定案。對於不少小商戶因手續費沒安裝電子支付系統，許正宇表示會研究能否免除派消費券那5個月收費的可能。