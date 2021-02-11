信置中期基礎溢利跌21%至21.43億 中期息維持0.14元
文章日期：2021年2月25日 17:32
信和置業（0083）公布20年底止中期業績，股東應佔基礎溢利為21.43億元，按年減少21.32%。計及投資物業重估虧損8.5億元之後，中期股東應佔溢利為12.87億元，按年減少53.72%。每股中期息與去年一樣，維持在0.14元水平，並可選擇以股代息。
期內信置錄得售樓收入20.12億元，按年增長6.64%，主要來自銷售長沙灣的一號九龍道、西貢133 Portofino及漳州的信和 •御龍天下第三期等。其在中港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2200萬平方呎。物業銷售業務分部盈利達8.08億元，按年增長1.26%。
集團的總租金收益為18.43億元，整體出租率約90%，當中商舖出租率下滑6個百分點至91%，整體分部盈利達16.39億元，按年下跌10.84%。酒店業務經營收入為1.64億元，按年大跌74.44%，並且由盈轉虧，分部虧損達5294.3萬元。
集團主席黃志祥預計，今年度有五個住宅項目有機會取得預售樓花同意書。他對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。集團方面密切留意最新的科技發展，促進業務發展和提升營運效率。
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