期內信置錄得售樓收入20.12億元，按年增長6.64%，主要來自銷售長沙灣的一號九龍道、西貢133 Portofino及漳州的信和 •御龍天下第三期等。其在中港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2200萬平方呎。物業銷售業務分部盈利達8.08億元，按年增長1.26%。

集團的總租金收益為18.43億元，整體出租率約90%，當中商舖出租率下滑6個百分點至91%，整體分部盈利達16.39億元，按年下跌10.84%。酒店業務經營收入為1.64億元，按年大跌74.44%，並且由盈轉虧，分部虧損達5294.3萬元。

集團主席黃志祥預計，今年度有五個住宅項目有機會取得預售樓花同意書。他對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。集團方面密切留意最新的科技發展，促進業務發展和提升營運效率。

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