堡獅龍中期虧損收窄7%至8700萬
文章日期：2021年2月25日 17:20
堡獅龍（BOSSINI、0592）公布，截至去年12月底止中期淨虧損收窄7%至8712.9萬元，收入為4.68億元，按年減少25.1%，每股基本虧損5.3仙。
集團期內同店銷售額及同店毛利分別下跌22%及25%。港澳方面，香港第三、四波疫情引發更嚴厲的社交距離措施， 包括禁止晚間堂食等，導致購物活動及人流顯著減少。期內收入按年下跌38%至2.55億元，淨零售樓面總面積減少至10.57萬平方呎，每平方呎銷售額下降26%至4500元，分部虧損為7400萬元。
中國方面，業務正進行結構性轉型，轉型涵蓋產品研發、分銷渠道及物流 等領域，正在處理過季存貨，不久將來為執行新產品策略鋪路。期內收入升2%至1.65億元，同店銷售額及同店毛利分別跌8%及10%，虧損為1600萬元。
截至去年12月底止，集團共有927間店鋪，較去年6月底減少55間，港澳共有37間分店。
集團預計，港澳市場短期內旅客人數不會大幅反彈，零售環境難以恢復正常，將維持精簡的營運及管理架構，重新集中資源。另外，店舖租金開支仍非常不合理，儘管有業主轉為營業額分成收租，但部分業主仍不願意提供租金寬免。集團擬按照適當的規模經營零售業務，將關閉部分錄得虧損的零售店舖，亦會與業主重新商討租金寬免及減租，如不願意就會關店。
集團又指，中國仍是有信心並具有增長潛力的市場。今年專注於業務拓展，並擴大市場版圖，主要集中在較佳的購物中心，開設直接管理店舖，並於不同省市重新開設特許經營店舖。另外，亦會發展電商業務，加強與中國各電商平台的合作。
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