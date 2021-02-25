他指出，集團會基於普通股權一級資本比率維持在13至14%目標之外，將剩餘的資本回饋股東，在獲得英國監管當局批准下，派發中期及末期息。雖然目業言之過早，但是他指，最終會在每股9美仙的末期股息水平開始，作漸進的派息。

在談及近期減少佔用中環渣打銀行大厦樓面方面，他稱，因應在疫情發生後，員工轉為彈性工作，對在辦公處所的需求有變，加上越來越多服務由過往面對面，轉為利用數碼化渠道運作，因此他們在佔用租賃物業及樓面方面，會跟以往做法有變。

目前大中華及北亞市場的業務佔渣打盈利超過80%，洪丕正稱，當中大中華地區貸款增長9%、企業活期存款亦見雙位數增長，未來集團會繼續把握內地市場的機遇，並且已經在大灣區成立業務中心及委任行政總裁，部署進一步發展。東盟地區的收入亦見增長40%。他更預期在未來5至10年，亞洲地區市場維持強勁增長。至於在渤海銀行（9668）的投資方面，他強調，集團未有售股的打算，未來亦會繼續維持做第二大股東。

期內集團已為了保守起見作出撥備同時，管理層亦在撥備覆蓋方面多撥備幾億元，因此他希望貸款反映有足夠的撥備。他展望在今年隨著各地接種疫苗，加上集團經營所在的大中華及北亞地區經濟逐步復蘇，即使仍然要面對低息環境的影響，因此他仍然希望壞賬會降低，相信最壞時期已過。

該集團在投放資源方面，他指出，會在財富管理相關的人手、科技作投放，原因是客戶群已經在手機、網上及分行使用服務，同時他們會在虛擬銀行發展方面，除了香港MOX Bank之外，亦會在不同國家及地區與人家合作發展。他更明言，集團會留意資產及存款的轉移變化，並且基於數碼化衍生的機會，在低息差的情況下，開拓財富管理及金融科技更肯定是擴大非利息收入的重要渠道。香港區行政總裁禤惠儀補充，集團的數碼化業務，將會進一步在大眾市場強化，令其與客戶接觸方面更有效率。她更指，借助龐大的存款基礎，集團可借助活躍的新股市場、金業行動相關的融資活動，尋求改善息差。

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