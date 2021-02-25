公告指出，證監會與財匯局加強合作的範疇包括案件轉介、聯合調查、相互協助和提升能力，以及資訊交流與使用等。根據MOU文件，雙方未來將會在部分情況下進行聯合執法，涉及行動包括訪問證人、要求獲取文件、執行搜查令等。若財匯局調查涉及持牌人，或收到《證券及期貨條例》監管的實體，將需要提前通知證監會。

兩監管機構亦將會在認可海外核數師為PEI的情況上進行更緊密合作，雙方在作出同意或拒絕決定時，都將會知會另一監管機構。此外，為了確保雙方妥善協調規管工作，證監會及財匯局同意，擬定和發表可能為對方的規管職能帶來重大影響的政策或指引時，知會對方。

證監會主席雷添良表示，證監會及財匯局更密切的合作，對於打擊持續出現的虛假或具誤導性的財務報表問題以及其他企業失當行為至關重要。他續指，透過與財匯局緊密地合作，以維持本港資本市場的廉潔穩健，並推動良好的企業管治，預期日後上市公司審計質素將有所提升。

財匯局主席黃天祐表示，新的諒解備忘錄顯示了二者作為獨立監管者的共同決心，將能夠加強彼此之間以及與各個監管機構的有效合作，以保障香港資本市場的投資者和廣大公眾的利益，並維繫香港作為國際金融中心的地位。

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