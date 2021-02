遊戲業務方面,全年淨收入達546.09億元,按年增加17.6%;第四季度收入達134億元,按年增加15.5%,連續11個季度站穩百億以上。公司表示,即將推出的一系列重磅新品,包括《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®:不朽™》和《寶可夢大探險》等,繼續擴大使用者規模、豐富遊戲產品線。

公司宣布,派發末期息每股0.012美元。董事會另批准一項股份回購計劃,從下月2日開始,在不超過24個月的期限內,可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。

網易績前收報 181.8元,升1.22%。

