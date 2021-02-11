網易去年Non-GAAP淨利潤跌6% 末期息0.012美元 下月回購
文章日期：2021年2月25日 16:53
網易（9999）公布2020年全年業績，收入按年升24.4%至736.67億元（人民幣‧下同），按年增長24.4%；第四季度收入達197.62億元，按年增加25.6%，均勝市場預期。非公認會計準則（Non-GAAP）下，2020年歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為147.06億元，其中包括淨匯兌損失為31.12億元；2019 年則為156.63億元。
遊戲業務方面，全年淨收入達546.09億元，按年增加17.6%；第四季度收入達134億元，按年增加15.5%，連續11個季度站穩百億以上。公司表示，即將推出的一系列重磅新品，包括《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®：不朽™》和《寶可夢大探險》等，繼續擴大使用者規模、豐富遊戲產品線。
公司宣布，派發末期息每股0.012美元。董事會另批准一項股份回購計劃，從下月2日開始，在不超過24個月的期限內，可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。
網易績前收報 181.8元，升1.22%。
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