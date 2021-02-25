按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升49.5%。大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升73.2%）、越南（升60.5%）、中國內地（內地）（升58.8%）和韓國（升25.8%）。另一方面，輸往印度的整體出口貨值則錄得跌幅（跌7.0%）。

輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升18.7%）。

政府發言人表示，出口貨值與去年同期的低基數比較下大幅上升。數據顯示自去年後期開始轉強的增長勢頭在1月持續，但由於今年和去年農曆新年的時間有差異（今年在2月中而去年則在1月底），對數據也造成一些扭曲。因此，待取得2月份的貿易數字後與1月份的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

展望未來，內地經濟預期會強勁增長；如果先進市場的疫情逐步回穩，其進口需求應進一步恢復。這些發展短期內會有利於香港的貨物出口。然而，中美關係的演進，以及地緣政治局勢緊張繼續值得關注。政府會密切留意相關情況。

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