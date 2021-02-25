新地中期基礎溢利升30% 中期息1.25元
文章日期：2021年2月25日 16:35
新地（0016）公布截至去年底止中期業績，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為174.82億元，按年升30.25%，主要原因是本財政年度的香港出售發展項目大部分已於上半年落成。每股溢利6.03元。公司股東溢利及每股溢利分別為135.78億元及4.69元，前者按年跌11.9%。中期息派1.25元，與去年持平。
期內，物業發展溢利為123.66億元，按年增加80.5%，主要原因是本財政年度的香港出售發展項目大部分已於上半年落成。中期租金收入按年下跌3%至123.61億元，淨租金收入按年下跌2%至94.96億元，表現主要受香港出租物業組合租金收入下跌所影響。
截至去年底，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備為5600萬方呎，當中包括約2230萬方呎的發展中物業，足夠集團未來五年的發展需要；另有約3370萬方呎不同用途的已落成物業，分布香港各區。
受疫情影響，新地酒店業務轉虧，期內錄得營業虧損2.28億元，2019年同期盈利1.97億元。營業虧損主要是由於受疫情影響導致酒店客房及餐飲服務需求下跌。集團已採取增加收入 方案及成本控制措施來應對疫情危機。
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