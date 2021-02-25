期內，物業發展溢利為123.66億元，按年增加80.5%，主要原因是本財政年度的香港出售發展項目大部分已於上半年落成。中期租金收入按年下跌3%至123.61億元，淨租金收入按年下跌2%至94.96億元，表現主要受香港出租物業組合租金收入下跌所影響。

截至去年底，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備為5600萬方呎，當中包括約2230萬方呎的發展中物業，足夠集團未來五年的發展需要；另有約3370萬方呎不同用途的已落成物業，分布香港各區。

受疫情影響，新地酒店業務轉虧，期內錄得營業虧損2.28億元，2019年同期盈利1.97億元。營業虧損主要是由於受疫情影響導致酒店客房及餐飲服務需求下跌。集團已採取增加收入 方案及成本控制措施來應對疫情危機。

其他報道

香港1月份出口勝預期 逆差收窄

希慎：經濟前景未明 傾談續租或有挑戰

新地中期基礎溢利升30% 中期息1.25元

恒指反彈355點 北水回復淨流入 內房保持升勢 渣打、百威績後下跌

橋水：比特幣有潛力成為數碼黃金 但先要解決三大問題

昭衍新藥暗盤開跌5% 2月首隻新股暗盤破發

騰訊持股微醫據報最快下月申來港上市 估值530億

【有片：埋身擊】阿里京東急跌後回穩 投資者可低吸

破冰？阿里巴巴獲中央評為全國脫貧攻堅先進集體