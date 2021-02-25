希慎今年將有32%商舖租約到期，賀樹人指出，比例屬正常水平，現時以正常的速度與商戶傾談，預計租金表現是言之尚早，整體而言仍視乎疫情受控速度，不過今年經濟前景仍未明朗，未來洽談租約過程或有一定挑戰。

被問到奢侈品銷售模式轉變，利蘊蓮認為，相信奢侈品銷售會一直存在不會消失，但「世界係轉緊」，相信行業會出現重整，希望品牌會留在利園區，集團亦會致力令組合更全面。

政府計劃向市民派發5000元電子消費券，首席營運總監呂幹威指出，集團過去曾推出數個電子推廣計劃，技術層面成熟，相信可以應對消費券的推行，亦會設計具吸引力的項目，以迎接是次消費浪潮。他又指，希慎商舖組合與香港零售表現一致，亦有提供租金減免等支援商戶措施。

希慎今日收市報33.25元，升1.68%。

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