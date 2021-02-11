恒指反彈355點 北水回復淨流入 內房保持升勢 渣打、百威績後下跌
文章日期：2021年2月25日 16:34
恒指昨日重挫，今日大幅反彈，曾升最多734點或2.47%，是1個月來最大升幅，大市高低波幅620點。內房股表現搶眼，而科指亦跑贏恒指。北水回復淨流入。美國10年期債息重上1.43厘，限制大市升幅。
恒指收市升355點或1.2%，報30074點，成交金額2568億元，較上日減少27.25%；國指升207點或1.8%，報11717點。恒生科技指數收報9496點，升1.45%。
藍籌37隻升，13隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升11.23%，收報36.65元，是升幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.36%，收報47.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點。
今早公布倒退業績的百威（1876）愈跌愈多，收市跌7.35%，收報25.2元，是跌幅最大的藍籌。
昨日重挫的港交所（0388）今早一度有反彈，但好快轉跌，收市跌1.77%，收報500元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報118.5元，升7.92%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報16.1元，跌7.26%。
北水重新流入，全日合計淨流入17億元。南水北上合計淨流出7.32億元人民幣，較上日增加8.79%，連續第2日流出，累計流出14.06億元。
傳內地土改推「兩集中」模式，內房股跑贏大市，三隻內房藍籌為升幅榜三甲。潤地（1109）升11.23%，收報36.65元；碧桂園（2007）升7.38%，收報9.89元；中海外（0688）升7.72%，收報20.1元。
非藍籌內房亦普遍向上，升幅最大的是合景泰富（1813）收報12.64元，升23.68%；萬科（2202）創52周高，見35元，收報33.55元，升12.21%；新城發展（1030）創52周高，見9.58元，收報9.2元，升16.46%；世茂房地產（0813）收報25.4元，升12.14%。
騰訊（0700）持股微醫據報最快下月申來港上市 估值530億。騰訊收報691.5元，升0.66%。
阿里巴巴（9988）獲中央評為全國脫貧攻堅先進集體。收報243.4元，升0.25%。
中午通告股份方面，恒隆（0010）及恒隆地產（0101）聯合公布，壽山村道37號已完成註冊及交易。恒隆收報20.05元，升1.98%；恒隆地產收報20.8元，升0.24%。
時計寶（2033）中期多賺28%不派息，存貨週轉天數增。收報0.81元，跌3.57%。
必瘦站（1830）香港復業首周銷售合同按年升1.75倍。收報5.1元，升2.8%。
渣打（2888）渣打去年少賺57%，派息9美仙，恢復回購。今年信貸減值壓力減，將尋求批准派息及回購。業績公布後轉跌，收報54.1元，跌1.9%。
新世界百貨（0825）中期盈轉虧蝕2億，不派息。收報1.24元，升2.4%。
光大水務（1857）去年多賺23%，增派末期息。收報1.41元，升8.46%。
銀娛（0027）去年轉虧蝕39.7億，不派息。收報74.05元，跌1.13%。
希慎興業（0014）去年轉虧蝕25.47億，派息1.17元。創52周高，見33.7元，收報33.25元，升1.68%。
吉利（0175）不排除分拆純電業務，富豪吉利業務合併不一定涉及股權。收報26.6元，升2.7%。吉利昨公布與Volvo將保持現有獨立公司架構。
高銀金融（0530）今早發盈警，料中期虧損擴大近倍至9.93億元。收報0.305元，升7%。
昨日發公告股份方面，領展（0823）收購上海七寶萬科廣場50%權益 涉資33.25億。收報74.25元，升2.41%。
華置（0127）盈警 溢利減少20%至30%。收報4.13元，升0.97%。
中人壽（2688）員工舉報稱中人壽支公司存保費造假。收報16.84元，升0.48%。
破頂股表現
內需消費股破頂，包括國航（0753）創52周高，見7.29元，收報6.97元，跌0.85%；澳博控股（0880）創52周高，見11.9元，收報11.5元，升2.68%；六福集團（0590）創52周高，見22.1元，收報20.75元，跌2.58%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.19元，收報1.92元，跌9%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.73元，收報0.6元，無升跌。
其他破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.25元，收報6.21元，升6.15%；鷹君（0041）創52周高，見30.9元，收報30.9元，升4.92%。
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