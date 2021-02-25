楊克又指，去年2至4月因疫情令餐廳等銷售渠道停業，至5月起銷量已開始復蘇，對前景感到樂觀，因目前大部分的銷售渠道，包括餐飲、夜生活等已經重開。

其他市場方面，楊克認為，現時有一些市場的表現令人興奮，原因包括其增長以及潛在併購機會，例如韓國、越南等國家。除此之外，紐西蘭及柬埔寨等地的高端及超高端啤酒市場發展落後，集團在泰國亦有大型擴展計劃。

百威亞太今早公布業績，股價最低見24.95元，暫報25.3元，跌6.98%。

其他報道

基金觀點：通脹回升屬必然 看淡金融能源行業

時計寶中期多賺28%不派息 存貨週轉天數增

必瘦站：香港復業首周銷售合同按年升1.75倍

吉利：不排除分拆純電業務 富豪吉利業務合併不一定涉及股權

【選股王】中石化走勢強 具氫氣熱炒概念

渣打：今年信貸減值壓力減 將尋求批准派息及回購

新世界百貨中期盈轉虧蝕2億 不派息

渣打去年少賺57% 派息9美仙

光大水務去年多賺23% 增派末期息

銀娛去年轉虧蝕39.7億 不派息

恒指反彈638點 潤地升11% 百威跌4.7% 港交所升0.1%

希慎興業去年轉虧蝕25.47億 派息1.17元

恒隆：壽山村道37號已完成註冊及交易