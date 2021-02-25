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百威亞太：中國「就地過年」無影響銷量 對前景感樂觀

文章日期：2021年2月25日 14:54

百威亞太（1876）公布去年全年業績，純利按年跌42.8%至5.14億美元，營業額55.88億美元，亦跌14.6%；每股基本盈利為3.89美分，派末期息2.83美分。集團聯席主席楊克於電話會議指出，中國是百威亞太最大的市場，今年農曆新年期間雖然出現少量疫情個案，但政府快速處理，鼓勵「就地過年」亦對業務沒有明顯影響，因集團在東北及北方有強勁市場地位，即使銷量下跌，在當地過年的市民亦可彌補跌幅，而且在上海及廣東等城市的工人，亦更追求於高端啤酒。

楊克又指，去年2至4月因疫情令餐廳等銷售渠道停業，至5月起銷量已開始復蘇，對前景感到樂觀，因目前大部分的銷售渠道，包括餐飲、夜生活等已經重開。

其他市場方面，楊克認為，現時有一些市場的表現令人興奮，原因包括其增長以及潛在併購機會，例如韓國、越南等國家。除此之外，紐西蘭及柬埔寨等地的高端及超高端啤酒市場發展落後，集團在泰國亦有大型擴展計劃。

百威亞太今早公布業績，股價最低見24.95元，暫報25.3元，跌6.98%。

 

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