近日比特幣（Bitcoin）升勢凌厲，Mark認為，在通脹升溫的情況下，市場人士會以虛擬貨幣作為對沖。不過，虛擬貨幣是否具有投資價值呢？Mark對此表示有所保留，畢竟資產較黃金及其他貴金屬浮動，故需要長遠觀察。

凱利投資總經理Michael Clarfeld表示，由於通脹上升，市場投資是情緒趨向悲觀，當中特別看淡兩個板塊，分別是金融及能源行業，他續指，能源價格維持在低水平，加上氣候變化成為市場重要議題，各國盡力減少碳排放，因此預期能源板塊會持續弱勢。至於銀行業方面，預期經濟回復正常後，監管力度會加大，影響板塊前景。

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