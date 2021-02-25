基金觀點：通脹回升屬必然 看淡金融能源行業
文章日期：2021年2月25日 13:19
隨着新冠病毒疫苗面世，市場憧憬經濟復蘇，同時憂慮通脹升溫影響股市投資回報。西方資產管理投資組合經理Mark Lindbloom在富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton Investments）上的會議上指出，長線來看，通脹率將會上升至2%或以上，其中一個原因是目前通脹率正處於一個極低水平。此外，經濟復蘇令通脹率回升亦屬必然，就如美國聯儲局主席鮑威爾曾表示，會推出適當的貨幣政策令通脹高於2%。
近日比特幣（Bitcoin）升勢凌厲，Mark認為，在通脹升溫的情況下，市場人士會以虛擬貨幣作為對沖。不過，虛擬貨幣是否具有投資價值呢？Mark對此表示有所保留，畢竟資產較黃金及其他貴金屬浮動，故需要長遠觀察。
凱利投資總經理Michael Clarfeld表示，由於通脹上升，市場投資是情緒趨向悲觀，當中特別看淡兩個板塊，分別是金融及能源行業，他續指，能源價格維持在低水平，加上氣候變化成為市場重要議題，各國盡力減少碳排放，因此預期能源板塊會持續弱勢。至於銀行業方面，預期經濟回復正常後，監管力度會加大，影響板塊前景。
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