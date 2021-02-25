市場現在動力分化，一個原因是過去半年熱炒的高升股可能已炒得過高，大市回升也未必能跟升。但全球經濟復蘇勢頭良好，更開始有資金賭油價升至100美元，舊經濟股盈利看高一線。配合天量流動性，估值也有力高於疫情前水平，更何況不少還是處於偏低水平。

市場一直以中海油（0883）為能源龍頭，一來是純上游企業，最能捕捉油價上升，二來往績也上佳，在開採新項目、成本控制、派息都優於同業。不過，其實近期反而是中石化（0386）走勢更強。一方面，當油價回升，煉油毛利水漲船高，化工產品需也強，過去多年的利淡已不存在，有補漲的需要。更重要的是，中石化也有當前最熱炒的概念，就是氫氣。中石化是中國第二大氫氣製造商，市佔率達14%，同時可透過改造加油站，迅速發展出加氫網絡。

張兆聰

明報首席評論員