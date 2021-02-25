【有片：選股王】中石化走勢強 具氫氣熱炒概念
文章日期：2021年2月25日 12:48
恒指升638點，收報30356點，成交金額1482億元。鮑威爾繼續放鴿，並且揚言通脹要3年時間才能達到2%的目標，意味放水最少還有3年，刺激美股以至油、銅等商品價格向好。港股昨日大跌後今早反彈，港交所（0388）高開、回落再試500元支持位後再升，科技股也回暖，但大市動力明顯來自舊經濟股，匯控、內銀、內險、能源，內房、本地地產收租股都是最強勢。
市場現在動力分化，一個原因是過去半年熱炒的高升股可能已炒得過高，大市回升也未必能跟升。但全球經濟復蘇勢頭良好，更開始有資金賭油價升至100美元，舊經濟股盈利看高一線。配合天量流動性，估值也有力高於疫情前水平，更何況不少還是處於偏低水平。
市場一直以中海油（0883）為能源龍頭，一來是純上游企業，最能捕捉油價上升，二來往績也上佳，在開採新項目、成本控制、派息都優於同業。不過，其實近期反而是中石化（0386）走勢更強。一方面，當油價回升，煉油毛利水漲船高，化工產品需也強，過去多年的利淡已不存在，有補漲的需要。更重要的是，中石化也有當前最熱炒的概念，就是氫氣。中石化是中國第二大氫氣製造商，市佔率達14%，同時可透過改造加油站，迅速發展出加氫網絡。
張兆聰