銀娛去年轉虧蝕39.7億 不派息
文章日期：2021年2月25日 12:29
銀娛（0027）中午公布去年業績，受疫情下澳門實行入境限制措施和暫停自由行，令訪客量減少的影響，期內錄得39.7億元虧損，2019年為賺130.4億元，不派末期息。
銀娛半日報76.05元，升1.54%。期內收益128.76億元，按年下跌75.19%；全年經調整調整 EBITDA錄10億元虧損。但隨著由行在去年第三季度逐步恢復，第四季集團表現見回暖，錄得收益51 億元，雖按年下跌 61%，但按季增2.3倍；第四季經調整 EBITDA 為 10 億元，按年下跌 75%，按季上升2.1倍。
各娛樂場業務中，澳門銀河去年收入77.9億元，酒店入住率28%。全年淨贏率微降1個百分點至4.1%，當中的中場淨贏率維持不變為28%。澳門星際收益為22.4億元；澳門百老匯為9800萬元。
集團表示，未來會繼續在旗下度假城進行提升工程；繼續推進路氹第三及四期發展，項目聚焦在非博彩業務，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動(MICE)、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩，但發展時間表可能會受到疫情影響。日本方面，雖然因受疫情影響，日本修改有關批出綜合度假城牌照的時間表，但集團仍然有意把品牌帶到日本。
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