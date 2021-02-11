恒指反彈638點 潤地升11% 百威跌4.7% 港交所升0.1%
文章日期：2021年2月25日 12:24
聯儲局主席鮑威爾安撫市場，美股反彈，恒指隨外圍反彈，美債息昨日曾升至1.4337厘，鮑威爾言論後回落，收報1.3756厘，今早港股時段曾回升至1.4183厘。
恒指今早高開455點，高位升688點，高見30407點，受制於10天線(30431.1點)，低位升114點，高低波幅574點。
恒指半日升638點或2.15%，報30356點，成交金額1482億元；國指升302點或2.63%，報11812點。恒生科技指數收報9614點，升2.71%。
藍籌45隻升，7隻下跌。潤地（1109）升11.99%，收報36.9元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.9%，收報47.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻93點。
百威（1876）績後向下，半日跌4.78%，收報25.9元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。百威亞太今早公布，去年純利5.14億美元，按年減少42.76%，正常化溢利為5.57億美元，按年跌43.9%。末期息增至2.83美分。
昨日急跌的港交所（0388）半日反覆，收報509.5元，升0.1%。
恒生科技指數成份股31隻升，1隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報59.35元，升5.98%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報17.14元，跌1.27%。
北水南下合計淨流入9.36億元，南水北上合計淨流出0.17億元人民幣。
行業方面，較突出的屬內房，傳推出「兩集中」的模式，分析認為是土地市場健康的表現，內房股普遍升逾一成。表現最佳的內房藍籌為潤地（1109）升11.99%，收報36.9元，而非藍籌則為合景泰富（1813）收報12.3元，升20.35%。
李嘉誠重奪香港首富地位，長和（0001）收報61.65元，升4.31%；長實集團（1113）收報47.35元，升3.05%。
多間公司公布業績，績前表現如下，銀娛（0027）收報76.05元，升1.54%；希慎（0014）創52周高，見33.7元，收報33.4元，升2.14%；新地（0016）創52周高，見125元，收報124.9元，升3.22%；信置（0083）收報12.44元，升0.97%；渣打（2888）升0.18%，報55.25元。
高銀金融（0530）盈警，料中期虧損擴大近倍至9.93億元。半日收報0.3元，升5.26%。
領展（0823）收購上海七寶萬科廣場50%權益 涉資33.25億。半日收報74.6元，升2.89%。
吉利（0175）與Volvo將保持現有獨立公司架構。吉利收報27元，升4.25%。
華置（0127）盈警 溢利減少20%至30%。半日收報4.2元，升2.6%。
中人壽（2688）員工舉報稱中人壽支公司存保費造假。收報16.96元，升1.19%。
破頂股表現
內地客消費相關股破頂，包括，國航（0753）創52周高，見7.29元，收報7.15元，升1.71%；澳博控股（0880）創52周高，見11.9元，收報11.8元，升5.36%；六福集團（0590）創52周高，見22.1元，收報21.2元，跌0.47%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.19元，收報1.99元，跌5.69%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.73元，收報0.64元，升6.67%；同程藝龍（0780）創52周高，見19.2元，收報18.92元，升5.23%；中國太平（0966）創52周高，見17.66元，收報17.32元，升6.39%。
其他破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.23元，收報6.17元，升5.47%；鷹君（0041）創52周高，見30.8元，收報30.4元，升3.23%；冠君（2778）創52周高，見4.85元，收報4.72元，升1.94%；太興（6811）創52周高，見2.15元，收報2.03元，跌3.33%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.75元，收報0.72元，跌1.37%。
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