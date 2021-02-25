昨日傳聞指，按照住宅用地分類調控文件要求，22個重點城市實現「兩集中」，即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動，2021年發布住宅用地公告不能超過三次。

2個重點城市除了北上廣深四個一線城市外，還有南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津、無錫18個二線城市。

部分城市亦已披露了官方文件，包括青島市及天津、鄭州市。其中青島的文件提到，嚴格實行住宅用地「兩集中」同步公開出讓。 「兩集中」即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動。按照青島市的計劃，全年將分3批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告並實施招拍掛出讓活動，引導市場理性競爭。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，過去，土地供應隨機、沒有規則，熱點城市供地計劃往往完不成。而對於開發商來說，不知道未來的地供計劃，城市公司為了生存下去、紮根下去，就得去搶地，這就造成了高地價，後面的高房價也難以控制。有了這個規則，開發商明確地知道，未來的供地計劃，對控地價也是好事情。開發商根據自己深耕和發展的需求，選擇拿地的時間和區位，高價地就少了，圍標也少了，這是土地市場健康的表現。

內房股方面，潤地（1109）升11.99%，收報36.9元；碧桂園（2007）升8.47%，收報9.99元；中海外（0688）升10.13%，收報20.55元。

非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報12.3元，升20.35%；綠城中國（3900）收報11.2元，升10.45%；寶龍地產（1238）收報5.98元，升14.78%；恒大（3333）收報17.2元，升10.54%；萬科（2202）創52周高，見35元，收報34.65元，升15.89%；融創（1918）收報34.4元，升14.1%；禹洲（1628）收報3.04元，升8.57%；招商局置地（0978）收報1.19元，升2.59%；佳兆業（1638）收報4.04元，升9.49%；新城發展（1030）創52周高，見9.58元，收報9.39元，升18.86%；龍光地產（3380）收報12.44元，升9.89%；世茂房地產（0813）收報25.7元，升13.47%；雅居樂（3383）收報11.16元，升8.35%；時代中國（1233）收報11.58元，升10.71%；奧園（3883）收報7.72元，升9.19%；旭輝（0884）收報7.29元，升10.79%；富力（2777）收報10.54元，升5.93%。

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