匯豐計劃未來五年內招聘5000多位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國內地的卓越理財、尚玉及私人銀行之富裕、高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援。當中包括計劃聘請多達3000位財富規劃顧問，拓展集團在內地新推出的流動財富規劃服務。該項目於去年年中推出，旨在接觸身處分行網絡以外的新客戶。迄今為止，匯豐在上海、杭州、廣州和深圳共有200多位新財富規劃顧問。

匯豐指，合共1.6萬億美元的財富結餘中，近一半來自亞洲，相當於集團財富管理收益的65%。 匯豐表示，未來該行將加大於亞洲區內各地的投資，當中以內地和新加坡尤為顯著。

匯豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷 (Greg Hingston)指，未來五年，集團計劃將內地的私人銀行業務擴展至10個城市，並且將內地和新加坡的尚玉客戶數量增加一倍以上。印度方面，集團的目標是成為該國非居民首選的外資銀行。

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