港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年2月25日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.07點子至0.12393%。
港元現報7.7541元升值9點子，曾貶值最多3點子，報7.7553元，亦曾升值最多10點子，報7.754元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.0381%；1星期HIBOR升0.11點子至0.07589%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.09661%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.54點子至0.22786%；6個月期HIBOR跌0.55點子至0.46125%；12個月期HIBOR跌0.55點子至0.61375%。
美元指數現報90.098貶值0.078點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.11763%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0063%，終止連續1日擴闊，利差是2021年2月23日後最低，當日差距為0.0054%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年2月16日，當日利差報0.0325%。
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