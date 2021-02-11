恒指高開455點 科指股全升 百威績後跌1.4% 港交所彈1.4%
文章日期：2021年2月25日 09:28
恒指今早高開455點或1.54%，報30174點，續低於10天線(30412.88點)，成交金額56億元；國指今早高開175點或1.53%，報11684點。恒生科技指數開市報9606點，升2.62%。
藍籌41隻升，6隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.7%，報383元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）績後跌1.47%，報26.8元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升4.7%，報383元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點；申洲國際（2313）跌0.6%，報166元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
昨日重挫的港交所（0388）開市報516.5元，升1.47%。
恒生科技指數成份股32隻升。升幅最大的是美團（3690）開市報383元，升4.7%；升幅最少的是阿里巴巴（9988）開市報243.4元，升0.25%。
北水南下合計淨流入1.41億元，南水北上合計淨流出6.73億元人民幣。
多間公司公布業績，績前表現如下，銀河娛樂（0027）開市報76.95元，升2.74%；希慎（0014）開市報32.8元，升0.31%；新地（0016）開市報120.3元，跌0.58%；信置（0083）開市報12.32元，無升跌；渣打（2888）開市報55.5元，升0.63%。
高銀金融（0530）盈警，料中期虧損擴大近倍至9.93億元。開市報0.285元，無升跌。
百威亞太（1876）公布，去年純利5.14億美元，按年減少42.76%，正常化溢利為5.57億美元，按年跌43.9%。末期息增至2.83美分。開市報26.8元，跌1.47%。
領展（0823）收購上海七寶萬科廣場50%權益 涉資33.25億。開市報73.5元，升1.38%。
吉利（0175）與Volvo將保持現有獨立公司架構。開市報26.4元，升1.93%。
華置（0127）盈警 溢利減少20%至30%。開市報4.12元，升0.73%。
中人壽（2688）員工舉報稱中人壽支公司存保費造假。開市報16.86元，升0.6%。
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