港股ADR升169點 銀娛、新地、渣打等公布業績
文章日期：2021年2月25日 08:54
美股三大指數向上，港股ADR升169點或0.57%，報29887點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.27%，折合報685.12元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報242.44元；小米（1810）升0.91%，折合報27.09元；美團（3690）升0.77%，折合報368.62元；匯控（0005）升2.17%，折合報47.1元；建行（0939）升0.48%，折合報6.27元。
道期現升0.25%，標期升0.17%，納期升0.13%。日股現升1.74%，韓股現升1.81%，澳股現升0.82%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括銀娛（0027）、希慎（0014）、新地（0016）、信置（0083）、渣打（2888）等。
高銀金融（0530）盈警，料中期虧損擴大近倍至9.93億元。
百威亞太（1876）公布，去年純利5.14億美元，按年減少42.76%，正常化溢利為5.57億美元，按年跌43.9%。末期息增至2.83美分。
領展（0823）收購上海七寶萬科廣場50%權益 涉資33.25億。
吉利（0175）與Volvo將保持現有獨立公司架構。
華置（0127）盈警 溢利減少20%至30%。
中人壽（2688）員工舉報稱中人壽支公司存保費造假。
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