聯儲局主席鮑威爾繼續安撫市場無需擔憂通脹及經濟過熱，重申經濟需要寬鬆政策，副主 席Clarida亦暗示不急於收回刺激措施，美股三大指數向上，道指創即市及收市新高，連升4日，標指連升2日，納指亦止跌回升。Cathie Wood買入Tesla，Tesla升6.18%。