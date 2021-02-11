美股三大指數向上 道指創即市及收市新高 收市升424點
文章日期：2021年2月25日 08:18
聯儲局主席鮑威爾繼續安撫市場無需擔憂通脹及經濟過熱，重申經濟需要寬鬆政策，副主 席Clarida亦暗示不急於收回刺激措施，美股三大指數向上，道指創即市及收市新高，連升4日，標指連升2日，納指亦止跌回升。Cathie Wood買入Tesla，Tesla升6.18%。
道瓊斯工業平均指數收漲424點，升幅1.35%，報31961點。標普500指數收漲44點，升幅1.14%，報3925點。納斯達克綜合指數收漲132點，或0.99%，報13597點。
波音升8.12%，報229.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻113點，而家得寶跌2.72%，報259.97元，拖低道指47點。
科技股方面，蘋果收市報125.35元，跌0.4%，谷歌母公司Alphabet收市報2083.81元，升1.14%，亞馬遜收市報3159.53元，跌1.09%，Facebook收市報264.31元，跌0.58%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.46%，報413點。德國DAX指數收漲0.81%，報13976點；法國CAC 40指數漲0.32%，報5797點；英國富時100指數收漲0.5%，報6658點。