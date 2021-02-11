單偉建表示，歐冠昇對中國經濟頗有研究，熱愛中國，對中國文化、歷史亦感興趣。單偉建回憶，自己曾經撰寫一本英文書《走出戈壁》，描寫中國如何由貧到富發展，而歐冠昇讀罷後，將書推介予摩通的所有高層，最後連摩通的董事長也來聽關於此書的講座。

又有一次，兩人於對話中談及中國的經濟，歐冠昇指出，美國股市市值約是美國國內生產總值（GDP）的2.5倍，即約50萬億美元，他表示，若中國股市市值能達到本國GDP的2倍，市場便有20萬億美元的上升空間。單偉建深感，自己也未能想到這點，指歐冠昇「眼光獨到」。

單偉建於文章中半開玩笑指，歐冠昇英文呢稱為Gucho，中文音譯即是「顧籌」，「顧」即是要顧及一個大公司的業務，「籌」正是要為企業籌資，相信呢稱也蘊含預兆，而「顧籌」本人更是名副其實，能擔當重任。