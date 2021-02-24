利率飆升引致美國科技股以致環球股市近期陷入震盪，但摩根士丹利表示，由於發展中經濟體的宏觀經濟狀況多年來有所改善，因此新興市場可以承受美國實際利率上升的影響。因為央行收水而引發的風暴再重演的可能性降低。

大摩指，市場預期美聯儲可能會利用6月的議息會議來引導市場預期，讓市場預計從2022年1月開始逐漸減碼買債，但實際距離加息還很遠。而且，與2013年相比，美國實際利率上升的步伐會更加緩慢，聯儲局的前瞻性指引也會更加透明。

在發展中市場，中央銀行可能會在未來12個月內採取緊縮政策，而政府可能會在稅收增加的情況下實施實質性的財政整頓。摩根士丹利跟蹤的19個發展中經濟體央行中，6個有望在未來9個月內加息。但該行指，「這些加息是根據其國內經濟狀況的演變，而不是像2013年那樣被迫收緊」。而且，大多數大型發展中經濟體的通貨膨脹都在各自中央銀行的舒適區間內。

摩根大通私人銀行執行董事兼全球市場策略師王然亦表示，目前美國國債收益率的飆升，以及預期通貨膨脹率的上升都是健康信號。她認為，全球經濟正處於周期性復蘇階段，債券收益率的上升在很大程度上反映了對這種增長的樂觀情緒。

她還預計，這種樂觀情緒所引發的上漲今年將在亞洲出現，她看到亞洲具備強勁的增長動力。美國財政政策的溢出效應對亞洲出口商將是一大利好。她強調，美債收益率曲線變得陡峭目前還不是威脅，這種對增長的樂觀情緒實際上將是亞洲市場的順風車。