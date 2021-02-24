吉利︰與Volvo將保持現有獨立公司架構
文章日期：2021年2月24日 22:49
吉利汽車（0175）去年曾計劃與瑞典沃爾沃汽車（Volvo）合併，然而有關談判在去年中一度暫停。雙方今晚表示，已找到了最佳的方案，雙方將在保持現有獨立公司架構下，進行一系列的業務合併及合作。
動力總成業務方面，會以股權合併的形式進行，合併後的新公司計劃於今年投入運營，重點開發下一代雙電機混合動力系統。動力總成所研發的產品和軟件將為吉利汽車、沃爾沃汽車、吉利控股旗下的汽車、以及其他汽車品牌進行供貨。其餘電氣化、自動駕駛等方面，則以品牌共享或運營協作的方式合作。
沃爾沃汽車集團總裁及CEO Håkan Samuelsson 表示，沃爾沃於合作方案將著重於軟件技術的開發。例如，自動駕駛技術方面，會由沃爾沃旗下自動駕駛軟件技術開發公司Zenseact牽頭，共同開發自動駕駛方案。
吉利汽車集團行政總裁安聰慧表示，與沃爾沃汽車的合作加速吉利的全球佈局，開發全新一代智能電動汽車和相關出行服務，吉利旗下的領克汽車品牌將利用沃爾沃汽車海外渠道和售後網絡，逐步銷售至全球。
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