財經花生｜耀才：財爺加稅屬「打工仔心態」 應減稅抗五眼聯盟
文章日期：2021年2月24日 21:09
今日新鮮滾熱辣出爐嘅財政預算案建議上調印花稅，可以話係「一句說話得罪股民」，本地券商亦大表不滿，耀才證券就出咗份有潛力成為「潮文」嘅新聞稿回應，話如今香港營商環境如同1900年中國受到八國聯軍圍堵，外界方百計誘使香港人才離棄香港，挖空心思游說企業撤離香港及內地，更不斷向全世界唱衰及誣衊香港，從內則搞亂香港，內外夾攻務求置香港於死地，呢個五眼聯盟的奸計，如果政府繼續放任，後果不堪設想。
耀才形容，即時加印花稅只能解決燃眉之急，是打工心態向老闆交待，以小修小補及陰乾式的「治標」方法，根本不能將問題根治。「治本」方法則是寛減各類稅項，如利得稅及印花稅等，長遠來說，可靠低稅吸引更多投資者，營造有利的投資環境，從而增加庫房收入。
耀才反建議政府正視根本的問題，不要中了五眼聯盟的奸計，政府應有智慧、有膽識，透過大幅減稅(如利得稅及印花稅等)，這樣無懼企業及人才流失，當有利可圖、有錢搵，不論人才、資金及各國企業自然湧入香港，將來必定能夠吸引全球資金及人才匯聚香港，長遠必定為庫房帶來豐厚而穩定的收入。
耀才今次飾演「中計黨」都可謂用心良苦，而各界就繼續關注，全城怒吼同埋股市應聲下挫嘅壓力，會否令財爺「縮沙」。
文：豬美子
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