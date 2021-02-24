耀才形容，即時加印花稅只能解決燃眉之急，是打工心態向老闆交待，以小修小補及陰乾式的「治標」方法，根本不能將問題根治。「治本」方法則是寛減各類稅項，如利得稅及印花稅等，長遠來說，可靠低稅吸引更多投資者，營造有利的投資環境，從而增加庫房收入。

耀才反建議政府正視根本的問題，不要中了五眼聯盟的奸計，政府應有智慧、有膽識，透過大幅減稅(如利得稅及印花稅等)，這樣無懼企業及人才流失，當有利可圖、有錢搵，不論人才、資金及各國企業自然湧入香港，將來必定能夠吸引全球資金及人才匯聚香港，長遠必定為庫房帶來豐厚而穩定的收入。

耀才今次飾演「中計黨」都可謂用心良苦，而各界就繼續關注，全城怒吼同埋股市應聲下挫嘅壓力，會否令財爺「縮沙」。

文：豬美子

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