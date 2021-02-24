摩通：港交所因印花稅跌8%太誇 實際或為價值重估
文章日期：2021年2月24日 20:48
摩根大通今日發布研究報告，指港府今日將印花稅調高3點子至0.13%，即時引發港交所瀉8%，是誇大了影響（impact overstated）。該行強調，港交所現時仍是壟斷地位，消費者別無選擇，這一情況在未來仍將不變。不過，報告亦指出，股價調整的真正原因，或是過去數日港交所部分估值乘數（multiples）水漲船高，現時則要重估。
摩通估計，印花稅上調後，消費者交易港股的成本將上升27%至142點子，相信對換手率影響不大，但具體計算暫時還無法進行。報告指出，港交所股價若跌8%，相當於大市日成交蒸發270億元的影響，因此認為跌幅太過誇張。
摩通認為，雖然表面上股價下瀉是由印花稅政策宣布引致，但實際可能是價值重估。該行指出，仍在未來2至5年看好港交所股價，但公司的盈利要跟得上股價的預期，便要有三大項因素同時發生或維持，分別為A股期貨盡快獲批，且成交量符合預期；本地加北水的日成交量繼續維持在2000億元以上；以及超大型新股繼續來港。
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