摩通估計，印花稅上調後，消費者交易港股的成本將上升27%至142點子，相信對換手率影響不大，但具體計算暫時還無法進行。報告指出，港交所股價若跌8%，相當於大市日成交蒸發270億元的影響，因此認為跌幅太過誇張。

摩通認為，雖然表面上股價下瀉是由印花稅政策宣布引致，但實際可能是價值重估。該行指出，仍在未來2至5年看好港交所股價，但公司的盈利要跟得上股價的預期，便要有三大項因素同時發生或維持，分別為A股期貨盡快獲批，且成交量符合預期；本地加北水的日成交量繼續維持在2000億元以上；以及超大型新股繼續來港。

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