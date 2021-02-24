陳錦榮指出，發放電子消費券將是立即增加本地消費的有效途徑，從而產生乘數效應並創造就業機會。但由於新冠疫情帶來的環球經濟危機，過早撤回支援政策可能造成社會不穩。考慮到失業率上升，政府應採取更精準及具針對性的紓困措施，直接幫助失業人士，並加快有關措施的申請程序。

不過，陳錦榮認為，雖然香港仍有充裕的財政儲備推出特別的紓困措施，但如果未能開拓新的收入來源，最終將會耗盡儲備，因此全面審視稅制並進行改革擴闊稅基是刻不容緩，以確保本港有足夠資源投資未來，應對外圍不利因素，同時增強自身競爭力。

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