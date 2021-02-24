陳翊庭：允非創新中概股第二上市非新議題 存「放鬆空間」
文章日期：2021年2月24日 17:59
財爺今日於新一份財政預算案率先公布，港交所擬針對中概股第二上市機制中的一股一票公司（即非WVR架構），研究取消申請人必須為創新公司的門檻，並指交易所即將展開諮詢。港交所（0388）上市主管陳翊庭今日於記者會回應指，改制並非新議題，去年港交所已有意研究，相信有「放鬆空間」。
陳翊庭未有透露具體諮詢時間及內容。代理行政總裁戴志堅則表示，未來將會就此作出「嚴肅」諮詢，因此現階段不便透露太多。而根究財政預算案文件，料諮詢亦將涉及修改對此類公司的市值要求。
陳翊庭表示，公司去年研究企業版同股不同權（CWVR）時，觀察有非創新企業、非WVR架構的中概股亦有意回港作第二上市，因此於諮詢總結中已表明有意研究改例。她表示，初步與市場接觸後，相信有「放鬆空間」。
現時大中華發行人要來港進行第二上市，必須為創新公司，於合資格交易所上市，有兩年良好上市合規紀錄，中概股市值至少要400億元，或市值100億元以上，且最近一財年錄得10億元收益。
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