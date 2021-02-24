陳翊庭未有透露具體諮詢時間及內容。代理行政總裁戴志堅則表示，未來將會就此作出「嚴肅」諮詢，因此現階段不便透露太多。而根究財政預算案文件，料諮詢亦將涉及修改對此類公司的市值要求。

陳翊庭表示，公司去年研究企業版同股不同權（CWVR）時，觀察有非創新企業、非WVR架構的中概股亦有意回港作第二上市，因此於諮詢總結中已表明有意研究改例。她表示，初步與市場接觸後，相信有「放鬆空間」。

現時大中華發行人要來港進行第二上市，必須為創新公司，於合資格交易所上市，有兩年良好上市合規紀錄，中概股市值至少要400億元，或市值100億元以上，且最近一財年錄得10億元收益。

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