戴志堅：加印花稅未諮詢港交所 市場毋需反應過度
文章日期：2021年2月24日 17:42
今日新一份財政預算案公布將股票印花稅上調三成，港交所（0388）股價應聲下挫，全日最多跌12%。港交所代理行政總裁戴志堅今日於記者會上表示，港府此前未就加印花稅諮詢港交所，公司也是今日才知悉決定。他表示，公司仍需要時間消化消息，因此無法預計上調稅項後對大市交投的實質影響。他再度表示，對決定感失望，但理解政府政策。
戴志堅強調，不需要對消息反應過度，他表示，雖然投資成本是投資者的考慮因素之一，但相信政策不會改變港交所核心優勢，包括上市公司質素高、有不同類型企業供投資等。
近兩日「北水」出現撤離潮，今日淨賣出更達約200億元，創下新高。被問及會否憂慮印花稅趕走內地資金，戴志堅則表示，淨賣出情況今日並非首次，並不清楚原因，相信可能是獲利、憂慮市況等。他強調，作為市場運營者，並不關心短期的流入流出，更看重長遠的資金流向。
早前有本地報章引消息指，港交所正研究特殊目的收購公司（SPAC）機制。戴志堅今日未正面回覆消息是否屬實，但就表示交易所一向致力改善市場，具體方式雖然會參考國際市場，但「不會照抄」。他又表示，港交所研究時，將會考慮國際市場競爭、盡可能令投資者有更多選擇、令上市公司集資更有效率，而毋需擔心太多不確定因素等。
財政司長陳茂波於今日新一份財政預算提及多項互聯互通機制，包括「南向通」、爭取擴容ETF通、研A股指數期貨等。就互聯互通產品，戴志堅一律回應，暫時未有時間表。
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